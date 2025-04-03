Торговые пошлины в 27% от Трампа: как отреагируют экономика Казахстана и нацвалюта

Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о введении новых таможенных пошлин в отношении десятков стран ввергло весь мир в шок. В СМИ говорят о начале новой "торговой войны". Какие могут быть последствия от повышения ввозных пошлин до 27% для Казахстана, в материале Zakon.kz.

Новые пошлины США стали самой обсуждаемой темой дня. С утра, пока Министерство торговли и интеграции готовило заявление, в кулуарах Сената журналисты пытались узнать, что об этом думают депутаты.

"Это внутренняя политика США. Я не могу комментировать, почему такое решение принял президент США. У нас товарооборот, я скажу, не такой уж большой с США. Какие там были, скажем, задумки, я не знаю. Я не могу сказать. Поэтому сейчас дипломаты работают", – сказал корреспонденту Zakon.kz сенатор Бекбол Орынбасаров.

По его словам, казахстанцам не стоит ожидать каких-то серьезных последствий.

"Будем торговать с другими странами, что поделать. Будем диверсифицировать экономику", – сообщил он.

Не надо паники...

Между тем финансовый аналитик Расул Рысмамбетов не видит ничего критичного в данной ситуации.

"Большую часть (товарооборота составляют. – Прим. ред.) критически важные минералы, редкозем. Экспорт из Казахстана в США не облагается пошлинами, потому что у них есть специальный президентский список исключений, так как для них это очень важные товары. Поэтому в повышении до 27% я не вижу трагедии. Большая часть нашего экспорта вообще не подходит под это. В 2024 году экспорт Казахстана превысил, кстати, 2 млрд долларов", – пояснил он.

По его словам, такое "обнуление мировой системы фаворитизма" может принести Казахстану даже пользу.

"Я думаю, для нас вообще плюс большой. Надо посмотреть просто, как эффективная экономика США справляется с поддержкой отечественных товаропроизводителей, и самим думать, как нам поддержать своего производителя. Мы сможем передоговориться по своему экспорту в другие страны. Во-вторых, не надо стесняться поддерживать внутреннее производство, в том числе и через пошлины. Поэтому надо подумать, допустим, передоговориться со всеми союзами – ЕАЭС, ВТО и так далее, куда мы входим, где нам нужно защитить внутреннего производителя. Вот там нужно сейчас сесть и подумать, где мы можем защитить своего производителя, чтобы он завтра создавал рабочие места", – говорит эксперт.

При этом он считает, что нынешняя мировая тарифная война не затронет сильно Казахстан: прямой эффект будет минимальным. Косвенным же эффектом, возможно, станет ускорение инфляции в США и незначительное ослабление доллара.

"Может быть ряд стран, которые, видя наши тарифы, захотят перенести к нам производство. Но в любом случае здесь никакой трагедии нет, как показала предыдущая практика, президент США любит сделки. Значит, он просто будет со всеми странами передоговариваться так, чтобы защитить собственного производителя. И не надо стесняться этого, мы тоже должны защищать своего производителя", – считает Расул Рысмамбетов.

"Нет боли, нет роста"

Эту любимую фразу американского лидера процитировал в беседе с нами известный финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он напомнил, что, до того как Трамп начал пересматривать размер ввозных пошлин в США, они были самыми низкими в мире, "почти под ноль было".

"Трамп как раз таки и говорит: "Вам не кажется, что это несправедливо, что вы к нам ввозите, и мы практически никаких пошлин на вас не накладываем". Но при этом на американский товар в Казахстане 54% пошлин. Но посыпать голову пеплом я бы не стал. Подстроимся! Ничего страшного. Будут ли проблемы? Конечно, будут. Будет ли для нас это теперь дороже? Да. Станет ли это для нас невыгоднее? Да. А чего вы хотели-то? И он может сказать: "Хотите торговать? Либо вы снижаете пошлины, и мы в ответ можем снизить пошлины. Или можно по-другому: вы снижаете пошлины, а мы против вас нет. Потому что, извините, вы на нас уже заработали, а теперь мы будем на вас зарабатывать". Это бизнес-логика Трампа. Понимает ли это Трамп? Он прекрасно это понимает. Приведет ли это к кризису в США? Да, конечно. Он это понимает? Он это понимает. Но этим не особо сильно обеспокоен. Его знаменитая фраза: "Нет боли, нет роста". Он руководствуется принципом, что нужно старую конструкцию всю обрушить, чтобы на ее обломках построить новую конструкцию, новые торговые взаимоотношения, которые будут основаны, как считает Трамп, на справедливости", – отметил он.

По его словам, Трамп сейчас "зеркалит действия всех остальных" стран: если они облагают высокими пошлинами американские товары, то и США обложит такими же пошлинами европейские, китайские, казахстанские и так далее товары.

Между тем эксперт говорит, что Казахстану не стоит ожидать серьезных прямых последствий в этой ситуации. Последствия, заявил он, будут больше опосредованными.

"Эта "торговая война", которую Трамп развязал практически со всем мирами, может боком выйти для всего остального мира: повышение пошлин – это полностью переформатирование, изменение мировой экономики, изменение логистики, торговых политик. И поскольку пошлины вводятся взаимные, то стоит ожидать совокупного удорожания всего. Это рост инфляции. Ведь последствия преимущественно касаются крупнейшей пятерки стран, которые имеют самые большие торговые взаимоотношения с Соединенными Штатами. Это Европейский союз, в целом вот Европа, это Китай, конечно же, и это Тайвань. Там цифры идут на сотни-сотни миллиардов. И естественно, когда вводятся эти пошлины, то да, это удорожание. То есть это новый виток инфляции", – пояснил он.

Инфляция, говорит он, будет расти как в стране, против которой введены пошлины, так и в стране, которая ввела пошлины.

"Инфляция будет в принципе и в Еврозоне, и в Китае, возможно, начнет разгоняться. И собственно говоря, в самих Соединенных Штатах тоже будет разгоняться инфляция. Я не думаю, что там будет какое-то серьезное обрушение, но, возможно, будет потенциальное снижение торговых оборотов, то есть торговых взаимоотношений. Ну и последствия как минимум могут быть в мягком варианте, могут в жестком варианте, какие-нибудь там кризисные процессы, рецессия какая-нибудь. Причем она будет касаться не только страны, против которой введены санкции, но и против страны, которая ввела санкция, то есть какие-нибудь кризисные процессы будут касаться и Европы, и Китая, и Соединенных Штатов", – подчеркнул эксперт.

Есть, по мнению Армана Бейсенбаева, риски ускорения инфляции и в Казахстане.

"Кризисные процессы ударят по стоимости сырья. Мы экспортируем нефть, прежде всего. И если начнутся кризисные процессы, то начнет так или иначе вставать промышленность. Проблемы в экономике сразу практически отражаются на потреблении сырья и на потреблении, в частности, энергоносителей. Это наш основной экспортный товар. И это как минимум довольно сильно может ударить по стоимости нефти. Вот какие последствия мы можем испытать. То есть да, сырьем мы будем торговать. В плане пошлин это будет дороже, а значит, невыгодно для нас. И это сырье будет дешевле. Да, это удар по бюджету и, соответственно, удар по всей экономике", – указал эксперт.

Что касается национальной валюты, то по его оценке, обвала тенге ожидать не стоит.

"Первые последствия от нынешних действий Трампа, первые серьезные последствия и подведение каких-то итогов от его нынешних действий мы начнем получать где-то к осени – сентябрь-октябрь 2025 года. Тогда можно будет полноценно какие-то итоги подводить, смотреть, к чему это привело, уже будет понятно, что происходит с инфляцией. Какое-то обесценивание (нацвалюты. – Прим. ред.) не одномоментно, не сейчас сразу, а вот ближе к осени. У нас свободно плавающий курс, поэтому я бы не стал ждать какого-то одномоментного обвала, девальвационного какого-то там скачка. Но по мере того, как будут выходить какие-то последствия, негативные тенденции, конечно, это будет отражаться на тенге, и да, скорее всего, он поползет вниз. Как, куда, будем смотреть, потому что мы пока не понимаем масштабов глубины, куда мы можем "свалиться" в плане мировой экономики", – подытожил экономист.

Реакция мирового сообщества на введение новых пошлин оказалась неоднозначной. Многие страны выразили свое несогласие и заявили о возможных ответных мерах. Премьер-министр Австралии назвал тарифы Трампа "абсолютно необоснованными", а правительство Бразилии заявило, что они нарушают обязательства США перед ВТО. Китай назвал действия США "односторонним запугиванием" и призвал отменить пошлины, предупредив о контрмерах.

Экономист Руслан Султанов считает, что теперь внешнеторговому ведомству Казахстана предстоит большая работа по переговорам с американским правительством по обсуждению изменений правил игры.

2 апреля 2025 года в Минторговли РК пояснили, что дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. По данным ведомства, правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана.