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Мир

На побережье Дании выбросило тушу огромного кита

На пляже в Ютландии выбросился горбатый кит, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 05:50 Фото: thelocal
В Дании семиметровый горбатый кит был обнаружен мертвым у берега в Лёгтен-Бугте, к северо-востоку от Орхуса, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, туша кита лежит на спине у кромки воды с 1 апреля. Место уже облюбовали местные жители и любопытные туристы, пишет The Local.

Первыми о находке сообщили пользователи Facebook, после чего информацию подтвердили журналисты TV2 Østjylland. Видно, что кит уже некоторое время лежит у берега.

"Это было потрясающее зрелище, хоть и печальное. Я никогда раньше не видел кита. К сожалению, этот был уже мертв", – рассказал дайвер Аллан Вюрц.

Горбатые киты – редкие гости в датских водах. Последний раз их замечали в 2023 году у Орхуса и Миддельфарт, и, возможно, это было то же животное. Власти уже уведомлены о случившемся.

Недавно акулы, которых считали безмолвными хищниками, неожиданно раскрыли новую сторону своей природы. Международная группа ученых впервые зафиксировала щелкающие звуки, которые издают некоторые виды акул под водой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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