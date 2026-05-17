Горбатый кит Тимми, предположительно, умер

Мертвый кит, найденный у берегов Дании, предположительно, является горбатым китом Тимми, который ранее несколько раз застревал на мелководье у берегов Германии, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о горбатом ките, который неоднократно выбрасывался на берег у немецкого побережья в марте и которого частная спасательная организация выпустили в начале мая в Северное море.

На днях тушу кита обнаружили у острова Анхольт в проливе Каттегат между Данией и Швецией. По данным Tagesschau, тело животного длиной около 12 м лежало примерно в 75 м от берега.

Местные жители рассказали, что впервые заметили тушу утром 15 мая. По словам отдыхающего Клауса Киркебю, за ночь течение приблизило мертвого кита к берегу еще на несколько сотен метров.

GPS-передатчик, который участники спасательной операции установили ранее на спинном плавнике Тимми, на туше найден не был.

"Специалисты взяли образцы тканей и направят их в лаборатории Германии и Дании, чтобы окончательно подтвердить, что речь идет именно о Тимми", – говорится в публикации.

