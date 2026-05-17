#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
Мир

Горбатый кит Тимми, предположительно, умер

Горбатый кит Тимми, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 06:00 Фото: X/Blickch
Мертвый кит, найденный у берегов Дании, предположительно, является горбатым китом Тимми, который ранее несколько раз застревал на мелководье у берегов Германии, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о горбатом ките, который неоднократно выбрасывался на берег у немецкого побережья в марте и которого частная спасательная организация выпустили в начале мая в Северное море.

На днях тушу кита обнаружили у острова Анхольт в проливе Каттегат между Данией и Швецией. По данным Tagesschau, тело животного длиной около 12 м лежало примерно в 75 м от берега.

Местные жители рассказали, что впервые заметили тушу утром 15 мая. По словам отдыхающего Клауса Киркебю, за ночь течение приблизило мертвого кита к берегу еще на несколько сотен метров.

GPS-передатчик, который участники спасательной операции установили ранее на спинном плавнике Тимми, на туше найден не был.

"Специалисты взяли образцы тканей и направят их в лаборатории Германии и Дании, чтобы окончательно подтвердить, что речь идет именно о Тимми", – говорится в публикации.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на 19-летнюю девушку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Горбатый кит
06:50, 14 февраля 2025
Горбатый кит ненадолго проглотил спортсмена у берегов Чили
На пляже в Ютландии выбросился горбатый кит
05:50, 05 апреля 2025
На побережье Дании выбросило тушу огромного кита
Кита, застрявшего у берегов Германии, спустя месяц заточения выпустили в Атлантику
16:14, 02 мая 2026
Кита, застрявшего у берегов Германии, спустя месяц заточения выпустили в Атлантику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в &quot;Челси&quot;
00:53, 17 мая 2026
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в "Челси"
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
00:32, 17 мая 2026
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
Обидчица Рыбакиной стала триумфатором турнира в Риме
00:05, 17 мая 2026
Обидчица Рыбакиной стала триумфатором турнира в Риме
&quot;Тренчин&quot; с Адырбековым в составе одержал крупную победу в матче чемпионата Словакии
23:46, 16 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе одержал крупную победу в матче чемпионата Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: