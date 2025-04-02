Акулы заговорили: открытие ученых из Новой Зеландии

Акулы, которых считали безмолвными хищниками, неожиданно раскрыли новую сторону своей природы. Международная группа ученых впервые зафиксировала щелкающие звуки, которые издают некоторые виды акул под водой, сообщает Zakon.kz.

Так, необычное явление было обнаружено случайно во время экспедиции в Новой Зеландии.

Для изучения феномена биолог Каролин Нидер в рамках докторской диссертации провела эксперимент.

Десять акул, как отмечено в публикации издания Unilad, были переселены в специальную морскую лабораторию, где после недели адаптации их переместили в экспериментальный резервуар. Именно там специалисты заметили, что рыбы издают отчетливые щелчки, особенно при взаимодействии с человеком.

"Сначала мы даже не думали, что это могут быть акулы, ведь ранее никто не фиксировал звуков, которые они издают. Однако после серии экспериментов сомнения рассеялись: акулы действительно могут "разговаривать", – заявила ученый.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту.