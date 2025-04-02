Акулы заговорили: открытие ученых из Новой Зеландии
Так, необычное явление было обнаружено случайно во время экспедиции в Новой Зеландии.
Для изучения феномена биолог Каролин Нидер в рамках докторской диссертации провела эксперимент.
Десять акул, как отмечено в публикации издания Unilad, были переселены в специальную морскую лабораторию, где после недели адаптации их переместили в экспериментальный резервуар. Именно там специалисты заметили, что рыбы издают отчетливые щелчки, особенно при взаимодействии с человеком.
"Сначала мы даже не думали, что это могут быть акулы, ведь ранее никто не фиксировал звуков, которые они издают. Однако после серии экспериментов сомнения рассеялись: акулы действительно могут "разговаривать", – заявила ученый.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что определенного теста для измерения интеллекта у кошек нет, ученые выяснили, как способность пушистых питомцев подстраиваться к предлагаемым обстоятельствам и уровень любопытства соответствуют их интеллекту.