В Великобритании вспыхнул лесной пожар

Масштабный лесной пожар вспыхнул в заповеднике Gentleshaw Common около Бернтвуда, Стаффордшир, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия сейчас работают аварийно-спасательные бригады, пишет "Express & Star". Жителям близлежащих домов рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

Huge fire on Gentleshaw Common right now #burntwood pic.twitter.com/Wo1ZSp0jkR — Danny Wright (@dannyw_92) April 4, 2025

Пожарно-спасательная служба Стаффоршира просит избегать пребывания в этом районе и держать двери и окна закрытыми.

Неспокойно и во Франции. Там началась эпидемия, которую распространили комары.