В Великобритании вспыхнул лесной пожар
Фото: staffordshirefire
Масштабный лесной пожар вспыхнул в заповеднике Gentleshaw Common около Бернтвуда, Стаффордшир, сообщает Zakon.kz.
На месте происшествия сейчас работают аварийно-спасательные бригады, пишет "Express & Star". Жителям близлежащих домов рекомендовано держать двери и окна закрытыми.
Huge fire on Gentleshaw Common right now #burntwood pic.twitter.com/Wo1ZSp0jkR— Danny Wright (@dannyw_92) April 4, 2025
Пожарно-спасательная служба Стаффоршира просит избегать пребывания в этом районе и держать двери и окна закрытыми.
Неспокойно и во Франции. Там началась эпидемия, которую распространили комары.
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