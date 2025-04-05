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Мир

В Великобритании вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 07:17 Фото: staffordshirefire
Масштабный лесной пожар вспыхнул в заповеднике Gentleshaw Common около Бернтвуда, Стаффордшир, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия сейчас работают аварийно-спасательные бригады, пишет "Express & Star". Жителям близлежащих домов рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

Пожарно-спасательная служба Стаффоршира просит избегать пребывания в этом районе и держать двери и окна закрытыми.

Неспокойно и во Франции. Там началась эпидемия, которую распространили комары.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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