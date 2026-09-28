Два лесных пожара вспыхнули в Казахстане

27 сентября 2026 года в государственном лесном фонде Казахстана зарегистрировали два лесных пожара, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что очаги возгорания находились в Карагандинской области и Сайрам-Угамском национальном парке.

"Очаги возгорания были обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны. К тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и специальная техника", – говорится в сообщении.

Причиной возникновения пожаров стало распространение степных пожаров на земли государственного лесного фонда. В ведомстве отмечают, что в настоящее время все очаги возгорания полностью ликвидированы.

В этот же день, 27 сентября, крупный пожар произошел в труднодоступной местности в Алакольском районе.

