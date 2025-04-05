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Мир

"Битцевский маньяк" из России решил признаться еще в 11 убийствах

преступление, колония, тюрьма, СИЗО, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 11:43 Фото: pixabay
Серийный убийца из России Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", заявил о готовности дать показания еще об 11 нераскрытых убийствах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ, сделать это мужчина решил спустя 17 лет, которые он провел в колонии для пожизненно осужденных.

"Пичушкин заявил о готовности дать признательные показания о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово города Москвы", – пояснили в ведомстве.

Пичушкину предъявили обвинение по 52 эпизодам – 49 убийств и три покушения. Сам маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. Он до сих пор пишет жалобы с требованием расследовать так и не инкриминируемые ему преступления, пишет ТАСС.

Выйти на след Пичушкина не могли годами. В основном его жертвами становились мужчины, однако среди убитых им были три женщины. Преступления он совершал в 1992 году и 2001-2006 годах. Людей он лишал жизни ударом тупого предмета по голове. По словам маньяка, он планировал совершить 64 убийства – по числу клеток на шахматной доске, куда он приклеивал квадратик с цифрой после каждого убийства.

Задержали Пичушкина в 2006 году.

В августе 2024 года еще один известный маньяк из России выступил с заявлением. Алексей Корочкин, получивший известность как "лесопарковый маньяк", сообщил, что он невиновен и отсидел 20 лет в колонии за преступления, которые не совершал.

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Андрей Дюсупов
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