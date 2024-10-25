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Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 115 лет

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:15 Фото: Zakon.kz
В возрасте 115 лет умерла Элизабет Фрэнсис. Она считалась самой старой из ныне живущих в США людей, кроме того, по возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания LongeviQuest, долгожительница родилась в 1909 году и большую часть своей жизни провела в Хьюстоне.

Секретом долгой жизни она называла отсутствие вредных привычек – Фрэнсис не употребляла алкоголь и не курила. Но в питании строгих запретов не придерживалась и ела, что хотела.

До своей смерти она жила в доме 95-летней дочери.

Ранее 105-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. По словам Кэтлин Хеннингс, все просто: регулярное употребление стаута и отказ от брака.

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