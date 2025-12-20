Ученые нашли самое старое животное в мире и случайно убили его в тот же день

На Земле до сих пор встречаются виды, которые застали еще эпоху динозавров. Самое старое животное, возраст которого был подтвержден учеными, прожило лишь чуть более 500 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFL-Science, в 2006 году исследователи извлекли со дна океана у берегов Исландии крупного двустворчатого моллюска вида океанский квахог (Arctica islandica).

Возраст животного определяли по аналогии с датировкой деревьев: на раковинах этих моллюсков формируются ежегодные кольца роста, которые можно посчитать, чтобы узнать, сколько лет прожило существо.

Этот своеобразный "дневник жизни" животного можно увидеть под микроскопом: периоды быстрого роста чередуются с тонкими линиями, когда рост замедляется или временно останавливается.

Фото: wikipedia

То, что эти слои формируются именно раз в год, ученые подтвердили, сравнивая их с сезонными изменениями в химическом составе раковины и с помощью экспериментов с повторным выловом меченых моллюсков. Именно этот метод применили ученые в 2006 году, пытаясь точно установить возраст найденного экземпляра.

"Ежегодный подсчет полос на разрезе раковины показал, что этот моллюск прожил более 405 лет, что делает его самым старым моллюском и, возможно, самым старым неколониальным животным, которое до сих пор было задокументировано", – говорится в научной публикации 2006 года.

Однако более поздние исследования показали, что даже эта впечатляющая цифра была заниженной. Радиоуглеродный анализ дал немного больший результат: моллюск прожил 507 лет. Таким образом, он родился примерно в 1499 году – в эпоху китайской династии Мин, из-за чего журналисты быстро окрестили его "Мин".

Для вида Arctica islandica такая необычайная продолжительность жизни – скорее правило, чем исключение. Многие особи этого вида регулярно достигают столетнего возраста и значительно его превосходят.

Причины этого феноменального долголетия связаны с особенностями физиологии, а возможно, и генетики этих существ.

A. islandica имеет очень низкое потребление кислорода. Когда животное имеет такой медленный метаболизм, это обычно также означает, что оно имеет очень долгую жизнь.

Горькая ирония заключается в том, что именно желание точно определить максимальный возраст этого вида стало причиной гибели Мина. Моллюск, который застал Реформацию, колонизацию Америки и промышленную революцию, умер тогда же в 2006 году.

Наиболее вероятной причиной было его замораживание сразу после вылова с океанского дна. Так, человечество обнаружило самое старое известное животное – и убило его в тот же день.

