Иорданский чиновник напал на бортпроводника в самолете

6 апреля чиновник из Иордании Шади Тайссер Айед Аль-Саайде во время перелета из Малайзии в Австралию пытался открыть аварийные выходы из самолета авиакомпании Air Asia и напал на бортпроводника, сообщает Zakon.kz.

После приземления лайнера 46-летнего гражданина Иордании задержала федеральная полиция. Мужчине предъявили обвинения за создание угрозы безопасности самолета и нападение на экипаж, передает австралийский телеканал ABC.

В ходатайстве об освобождении под залог адвокат гражданина Иордании сообщил, что Аль-Саайде принял два лекарства: псевдоэфедрин, который обладает бронхолитическими свойствами, и снотворное, а перед посадкой выпил алкоголь. По словам пассажира, он не помнит ничего из случившегося.

Аль-Саайде работает в иорданском правительстве в сфере управления ядерными отходами. В Сиднее он намеревался встретиться с австралийскими коллегами.

Также вертолет спасательной службы с пожилой пациенткой упал в Японское море.