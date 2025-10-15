Агрессивная американка напала на бортпроводников во время полета
По информации телеканала KBOI, самолет вылетел из Портленда, штат Орегон, в Даллас, штат Техас. В какой-то момент пожилая женщина внезапно стала вести себя агрессивно и неадекватно.
Очевидцы говорят, что Баркхаймер ударила двух сотрудников авиакомпании, которые пытались ее успокоить. В итоге бортпроводники обездвижили дебоширку до конца полета, а пилоты приняли решение об экстренной посадке.
Самолет благополучно приземлился в Бойсе, штат Айдахо, где пожилую американку передали в руки сотрудников полиции. Женщину взяли под стражу по обвинению в нанесении побоев.
A 61-year-old Washington woman was arrested by Boise Police officers from the Airport Division after allegedly showing erratic behavior and hitting two airline employees attempting to calm her down on a flight. https://t.co/OAxZl82gBM— KATU News (@KATUNews) October 15, 2025
