#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
539.56
627.35
6.84
Мир

Агрессивная американка напала на бортпроводников во время полета

американка напала на бортпроводников во время полета, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 23:33 Фото: pixabay
61-летняя американка Трейси Баркхаймер напала на бортпроводников во время полета, что привело к экстренной посадке, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала KBOI, самолет вылетел из Портленда, штат Орегон, в Даллас, штат Техас. В какой-то момент пожилая женщина внезапно стала вести себя агрессивно и неадекватно.

Очевидцы говорят, что Баркхаймер ударила двух сотрудников авиакомпании, которые пытались ее успокоить. В итоге бортпроводники обездвижили дебоширку до конца полета, а пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Самолет благополучно приземлился в Бойсе, штат Айдахо, где пожилую американку передали в руки сотрудников полиции. Женщину взяли под стражу по обвинению в нанесении побоев.

Ранее сообщалось, что подросток-пилот из Австралии совершил кругосветный перелет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Иорданский чиновник напал на бортпроводника в самолете
07:40, 07 апреля 2025
Иорданский чиновник напал на бортпроводника в самолете
Суд оштрафовал мужчину, напавшего на бортпроводника в Актау
00:22, 24 апреля 2025
Суд оштрафовал мужчину, напавшего на бортпроводника в Актау
Пилоты рассказали о засыпании во время полетов
04:40, 12 сентября 2025
Пилоты рассказали о засыпании во время полетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: