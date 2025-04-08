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Мир

В Пентагоне призывают к ускоренной милитаризации космоса из-за достижений Китая

Космонавт, космос, космическая станция, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 07:45 Фото: pixabay
Главнокомандующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман предупредил комиссию конгресса, что быстроразвивающаяся космическая программа Китая представляет серьезную проблему для американского присутствия на околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

Особую обеспокоенность у Зальцмана вызвал растущий арсенал противокосмического оружия КНР, включая наземные противоспутниковые ракеты, лазерные системы, возможности радиоэлектронной борьбы и экспериментальные спутники, которые продемонстрировали способность манипулировать другими аппаратами.

По мнению Зальцмана, Соединенные Штаты должны ускорить наращивание потенциала космических сил и увеличить финансирование обороны в космической сфере, поскольку многие технологии находятся на этапах исследований и разработок.

Ранее стало известно, что после введения Трампом пошлин для Китая iPhone могут сильно подорожать.

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Аксинья Титова
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