В Пентагоне призывают к ускоренной милитаризации космоса из-за достижений Китая

Главнокомандующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман предупредил комиссию конгресса, что быстроразвивающаяся космическая программа Китая представляет серьезную проблему для американского присутствия на околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

Особую обеспокоенность у Зальцмана вызвал растущий арсенал противокосмического оружия КНР, включая наземные противоспутниковые ракеты, лазерные системы, возможности радиоэлектронной борьбы и экспериментальные спутники, которые продемонстрировали способность манипулировать другими аппаратами.

По мнению Зальцмана, Соединенные Штаты должны ускорить наращивание потенциала космических сил и увеличить финансирование обороны в космической сфере, поскольку многие технологии находятся на этапах исследований и разработок.

Ранее стало известно, что после введения Трампом пошлин для Китая iPhone могут сильно подорожать.

