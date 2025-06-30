В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Журналист Барт Хендрикс, который пишет о российской космической программе и отслеживает объекты на околоземной орбите, сообщил, что от аппарата "Космос-2558" 28 июня отделился новый объект, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Хендрикс, новый объект может являться субспутником, аналогичному тем, что ранее выпустили аппараты "Космос-2519" и "Космос-2542".

Оба субспутника показали большие возможности маневрирования, и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был интерпретирован Пентагоном как противоспутниковое оружие.

Потенциально он может осуществлять наблюдение за американским спутником USA 326.

Ранее в "Роскомосе" показали кадры подготовки космического грузовика: он стартует с Байконура.