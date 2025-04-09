Иран, Саудовская Аравия и Ирак лидируют по числу смертных казней в 2024 году

В прошлом году 91% исполненных приговоров смертной казни пришлись на Ближний Восток – Саудовскую Аравию, Иран и Ирак, сообщает Zakon.kz.

Из них 40% приговоров от общего числа вынесены за преступления, связанные с наркотиками. Оказалось, что в 2024 году количество исполненных смертных казней по всему миру достигло максимального показателя за 10 лет. Об этом говорится в отчете Amnesty International.

За прошлый год казнили 1518 человек в 15 странах. Это на 32% больше, чем в 2023 году. Ранее рекордом был показатель 2015 года – 1634 человека.

Наибольший рост количества смертных казней произошел в Ираке. Число выросло в четыре раза. В два раза увеличился показатель в Саудовской Аравии и Сингапуре. Также рост наблюдается в Йемене и Египте. Лидером по количеству смертных казней является Иран – 64% от общемирового показателя, что составляет 972 человека.

В отчете организации не учтены данные о смертных казнях в Китае, Вьетнаме и Северной Корее, поскольку их не удалось получить. Также не учитываются смерти в результате казни в Палестине, Сирии и других странах, где идут военные конфликты.

30 марта суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к смертной казни троих узбекистанцев.