#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.57
566.59
6.05
Мир

Иран, Саудовская Аравия и Ирак лидируют по числу смертных казней в 2024 году

Рейтинг стран по официальным смертным казням, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 08:33 Фото: pixabay
В прошлом году 91% исполненных приговоров смертной казни пришлись на Ближний Восток – Саудовскую Аравию, Иран и Ирак, сообщает Zakon.kz.

Из них 40% приговоров от общего числа вынесены за преступления, связанные с наркотиками. Оказалось, что в 2024 году количество исполненных смертных казней по всему миру достигло максимального показателя за 10 лет. Об этом говорится в отчете Amnesty International.

За прошлый год казнили 1518 человек в 15 странах. Это на 32% больше, чем в 2023 году. Ранее рекордом был показатель 2015 года – 1634 человека.

Наибольший рост количества смертных казней произошел в Ираке. Число выросло в четыре раза. В два раза увеличился показатель в Саудовской Аравии и Сингапуре. Также рост наблюдается в Йемене и Египте. Лидером по количеству смертных казней является Иран – 64% от общемирового показателя, что составляет 972 человека.

В отчете организации не учтены данные о смертных казнях в Китае, Вьетнаме и Северной Корее, поскольку их не удалось получить. Также не учитываются смерти в результате казни в Палестине, Сирии и других странах, где идут военные конфликты.

30 марта суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к смертной казни троих узбекистанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Китае живых крокодилов изъяли у должника и выставили на торги
Мир
07:17, Сегодня
В Китае живых крокодилов изъяли у должника и выставили на торги
Трамп готовится пройти медосмотр
Мир
03:43, 09 апреля 2025
Трамп готовится пройти медосмотр
Ощутимое землетрясение произошло в Индонезии
Мир
01:50, 09 апреля 2025
Ощутимое землетрясение произошло в Индонезии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: