Масштабная утечка данных произошла из нескольких министерств Нидерландов
Фото: pixabay
В Нидерландах несколько министерств столкнулись с масштабной утечкой данных, сообщает Zakon.kz.
По данным радиостанции BNR, утечка затронула Министерство внутренних дел.
"Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются", – заявил представитель сразу двух министерств – экономики и климата.
Известно, что начато расследование с участием национального управления по защите данных.
Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут через eGov проверить утечку персональных данных.
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