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Мир

Масштабная утечка данных произошла из нескольких министерств Нидерландов

утечка данных произошла в нескольких министерствах Нидерландов, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 21:16 Фото: pixabay
В Нидерландах несколько министерств столкнулись с масштабной утечкой данных, сообщает Zakon.kz.

По данным радиостанции BNR, утечка затронула Министерство внутренних дел.

"Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются", – заявил представитель сразу двух министерств – экономики и климата.

Известно, что начато расследование с участием национального управления по защите данных.

Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут через eGov проверить утечку персональных данных.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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