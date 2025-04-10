Масштабная утечка данных произошла из нескольких министерств Нидерландов

Фото: pixabay

В Нидерландах несколько министерств столкнулись с масштабной утечкой данных, сообщает Zakon.kz.

По данным радиостанции BNR, утечка затронула Министерство внутренних дел. "Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются", – заявил представитель сразу двух министерств – экономики и климата. Известно, что начато расследование с участием национального управления по защите данных. Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются. Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут через eGov проверить утечку персональных данных.

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