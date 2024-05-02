Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Утечка данных казахстанцев в Китай: наказали ли кого-то из министерства

Утечка данных казахстанцев в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:51 Фото: pixabay
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, кого наказали за утечку персональных данных казахстанцев в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по данному факту было заведено административное дело. Сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством внутренних дел разбираются в случившемся.

Однако журналисты уточнили у Асхата Оразбека, наказали ли кого-то из Минцифрого развития за утечку данных казахстанцев.

"А причем здесь МЦРИАП? За информбезопасность отвечает каждая структура, будь то критически важный объект инфокоммуникаций, будь то предприятие, госучреждение, есть закрепленные сотрудники, которые за это отвечают. В данном случае ответственность лежит на ответственных лицах и первых руководителях этих компаний", – ответил в кулуарах Сената Асхат Оразбек, уточнив, что это не сотрудники Министерства цифрового развития.

20 февраля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) отреагировали на информацию о том, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Тогда было сказано, что ведомство совместно с Комитетом национальной безопасности проводит анализ полученных материалов.

21 февраля в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) рассказали шокирующие подробности произошедшего. По их данным, китайские хакеры пользовались вредоносными программными обеспечениями, троянами для Windows, Mac, iOS и Android, сервисами для DDoS, системами деанонимизации пользователей соцсетей, оборудованием для взлома Wi-Fi и многим другим. Анализ данных показал, что целью атакующих были как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц: контроль переписки, звонков и передвижения.

Читайте также

Новое правило введут для торговых центров
Для торговых центров в Казахстане введут новое правило
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
КазТрансГаз необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге
"КазТрансГаз Аймак" необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге
Тамила Языкова
МЦРИАП Казахстан Китай 2024 год Утечка данных
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: