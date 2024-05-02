Утечка данных казахстанцев в Китай: наказали ли кого-то из министерства

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, кого наказали за утечку персональных данных казахстанцев в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по данному факту было заведено административное дело. Сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством внутренних дел разбираются в случившемся.

Однако журналисты уточнили у Асхата Оразбека, наказали ли кого-то из Минцифрого развития за утечку данных казахстанцев.

"А причем здесь МЦРИАП? За информбезопасность отвечает каждая структура, будь то критически важный объект инфокоммуникаций, будь то предприятие, госучреждение, есть закрепленные сотрудники, которые за это отвечают. В данном случае ответственность лежит на ответственных лицах и первых руководителях этих компаний", – ответил в кулуарах Сената Асхат Оразбек, уточнив, что это не сотрудники Министерства цифрового развития.

20 февраля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) отреагировали на информацию о том, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Тогда было сказано, что ведомство совместно с Комитетом национальной безопасности проводит анализ полученных материалов.

21 февраля в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) рассказали шокирующие подробности произошедшего. По их данным, китайские хакеры пользовались вредоносными программными обеспечениями, троянами для Windows, Mac, iOS и Android, сервисами для DDoS, системами деанонимизации пользователей соцсетей, оборудованием для взлома Wi-Fi и многим другим. Анализ данных показал, что целью атакующих были как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц: контроль переписки, звонков и передвижения.