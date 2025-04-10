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Мир

Когда будут доступны материалы об убийствах Лютера Кинга и Роберта Кеннеди

когда будут доступны материалы об убийствах Кинга и Кеннеди, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 00:01 Фото: wikipedia
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о том, что в ближайшие дни будут опубликованы материалы об убийствах лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, а также Роберта Кеннеди – младшего брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, более 100 человек круглосуточно сканируют данные.

"Эти документы десятилетиями лежали в коробках на складе. Их никогда не сканировали и не демонстрировали ранее. Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней", – указала Габбард.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента Джона Кеннеди.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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