Когда будут доступны материалы об убийствах Лютера Кинга и Роберта Кеннеди

Фото: wikipedia

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о том, что в ближайшие дни будут опубликованы материалы об убийствах лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, а также Роберта Кеннеди – младшего брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, более 100 человек круглосуточно сканируют данные. "Эти документы десятилетиями лежали в коробках на складе. Их никогда не сканировали и не демонстрировали ранее. Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней", – указала Габбард. The documents related to the assassinations of Senator Robert F. Kennedy and Rev. Dr. Martin Luther King, Jr., will be "ready to release here within the next few days" says @ODNIgov @TulsiGabbard in Cabinet meeting pic.twitter.com/2aTTZibKU7 — Tulsi For President🌺 (@TulsiPotus) April 10, 2025 Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента Джона Кеннеди.

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