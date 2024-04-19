Принц Гарри стал резидентом США

Младший сын британского короля Чарльза III, герцог Сассекский впервые указал Соединенные Штаты в качестве постоянного места жительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 апреля Еuronews, туристическая компания, которой владеет герцог Сассекский, на этой неделе предоставила в госорганы Великобритании документы с указанием того, что он переехал и в теперь проживает в США "на постоянной основе". Ранее своим "домом" Гарри называл исключительно Британию.

"В этой связи встал вопрос о том, сможет ли он и дальше выполнять функции госсоветника британского монарха, поскольку по законодательству, это возможно лишь при постоянном проживании в стране. Кроме того, официальное признание США в качестве нового места жительства принца может свидетельствовать о его растущем отчуждении от Виндзоров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детей принца Гарри лишили важной семейной традиции. Подробнее можно прочитать тут.