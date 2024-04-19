Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Принц Гарри стал резидентом США

Принц Гарри стал резидентом США, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 00:26 Фото: wikipedia
Младший сын британского короля Чарльза III, герцог Сассекский впервые указал Соединенные Штаты в качестве постоянного места жительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 апреля Еuronews, туристическая компания, которой владеет герцог Сассекский, на этой неделе предоставила в госорганы Великобритании документы с указанием того, что он переехал и в теперь проживает в США "на постоянной основе". Ранее  своим "домом" Гарри называл исключительно Британию.

"В этой связи встал вопрос о том, сможет ли он и дальше выполнять функции госсоветника британского монарха, поскольку по законодательству, это возможно лишь при постоянном проживании в стране. Кроме того, официальное признание США в качестве нового места жительства принца может свидетельствовать о его растущем отчуждении от Виндзоров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детей принца Гарри лишили важной семейной традиции. Подробнее можно прочитать тут

Читайте также

Невероятную красоту из космоса показали из МКС
Невероятную красоту из космоса показали из МКС
Диана Абдуллаева
Великобритания США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: