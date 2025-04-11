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Мир

Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились спустя четыре часа

Путин, Уиткофф, переговоры, Украина , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 00:29 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 11 апреля завершил переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Сообщение по итогам встречи опубликовано на сайте Кремля.

"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", — говорится в сообщении.

Встреча продолжалась более четырех часов. О ее начале Кремль сообщил в 19:40. Это третьи переговоры спецпосланника американского президента Дональда Трампа и российского лидера. До этого Уиткофф прилетал в Москву в феврале и марте.

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что по итогам Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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