Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились спустя четыре часа

Президент России Владимир Путин 11 апреля завершил переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Сообщение по итогам встречи опубликовано на сайте Кремля.

"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", — говорится в сообщении.

Встреча продолжалась более четырех часов. О ее начале Кремль сообщил в 19:40. Это третьи переговоры спецпосланника американского президента Дональда Трампа и российского лидера. До этого Уиткофф прилетал в Москву в феврале и марте.

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что по итогам Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.

