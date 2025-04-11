Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились спустя четыре часа
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 11 апреля завершил переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
Сообщение по итогам встречи опубликовано на сайте Кремля.
"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", — говорится в сообщении.
Встреча продолжалась более четырех часов. О ее начале Кремль сообщил в 19:40. Это третьи переговоры спецпосланника американского президента Дональда Трампа и российского лидера. До этого Уиткофф прилетал в Москву в феврале и марте.
Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что по итогам Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.
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