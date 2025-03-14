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Мир

Путин принял спецпосланника Трампа

Путин, Трамп, Украина, спецпосланник, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 17:27 Фото: wikimedia
Президент РФ Владимир Путин поздно вечером 13 марта 2025 года принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 14 марта, через него Путин передал информацию американскому лидеру Дональду Трампу.

"Вчера поздно вечером уже он (Уиткофф. – Прим. ТАСС) был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", – приводит слова Пескова ТАСС.

Темы разговора Путина и Уиткоффа представитель Кремля не раскрыл.

При этом Песков сообщил, что на этой встрече не было определено время разговора президентов России и США. Сроки будут назначены после доклада Уиткоффа Трампу.

"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но вместе с тем после того, как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора", – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что "понимание того, что такой разговор нужен, есть с двух сторон".

12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник американского лидера отправляется в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине. Уиткофф, ранее участвовавший в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля, прибыл в Москву 13 марта днем.

Президент России 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в мирном урегулировании, и поддержал идею прекращения огня. Но российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов.

"Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучивал некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать, но тем не менее президент солидаризировался с позицией господина Трампа", – сказал Песков.

Прошлый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Лидеры двух стран в течение полутора часов обсуждали украинскую проблематику, а также накопившиеся проблемы в отношениях двух стран. Президенты РФ и США тогда договорились продолжить контакты, в том числе организовать личные встречи.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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