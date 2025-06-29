#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Мир

В Японском море загорелся катамаран с туристами: очевидцы показали жуткие кадры

пожар, катамаран , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 13:07 Фото: Telegram/ENews112
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры горящего катамарана "Мерлион", который находился в Японском море с туристами на борту, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился сегодня, 29 июня 2025 года, в акватории залива Петра Великого. На борту в момент пожара находились 12 человек. Их спасли проходящие рядом суда. В результате инцидента никто не пострадал, но, по словам самих туристов, они были уверены, что в любой момент взорвутся.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, после происшествия возбудили уголовное дело.

"Размер причиненного ущерба составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", – сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося.

"Мерлион" – небольшой прогулочный катамаран длиной 12 м, его средняя скорость – около 20 км/ч. Судно было предназначено для отдыха и небольших туристических прогулок.

Ранее сообщалось, что туристы со всего мира массово отказываются от поездок в Японию из-за пугающего пророчества в популярном комиксе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов
Мир
11:41, Сегодня
В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов
Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах
Мир
09:53, Сегодня
Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах
Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к ядерным объектам
Мир
09:23, Сегодня
Иран отказал главе МАГАТЭ в доступе к ядерным объектам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: