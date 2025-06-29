В Японском море загорелся катамаран с туристами: очевидцы показали жуткие кадры

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры горящего катамарана "Мерлион", который находился в Японском море с туристами на борту, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился сегодня, 29 июня 2025 года, в акватории залива Петра Великого. На борту в момент пожара находились 12 человек. Их спасли проходящие рядом суда. В результате инцидента никто не пострадал, но, по словам самих туристов, они были уверены, что в любой момент взорвутся.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, после происшествия возбудили уголовное дело.

"Размер причиненного ущерба составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", – сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося.

"Мерлион" – небольшой прогулочный катамаран длиной 12 м, его средняя скорость – около 20 км/ч. Судно было предназначено для отдыха и небольших туристических прогулок.

Ранее сообщалось, что туристы со всего мира массово отказываются от поездок в Японию из-за пугающего пророчества в популярном комиксе.