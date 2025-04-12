Коробка со сладостями остановила движение поездов в Японии
Фото: pixabay
На одной из станции в Японии забытая коробка со сладостями остановила поезда и вызвала настоящий хаос, передает Zakon.kz.
По информации канала NHK, инцидент случился на платформе железнодорожной станции Киото. Неизвестная коробка на несколько часов парализовала движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонии открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.
"Работник станции по телефону в полицию заявил о подозрительном предмете. Коробка была шириной около 50 см, длиной и высотой почти 40 см. Она была обмотана желтым скотчем", – сообщает канал.
На место происшествия прибыла группа по обезвреживанию взрывчатых веществ. Операция продлилась недолго, поскольку после вскрытия внутри коробки обнаружили сладости.
Ранее сообщалось, что в Японии за ночь собрали железнодорожную станцию, напечатанную на 3D-принтере.
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