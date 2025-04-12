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Мир

Коробка со сладостями остановила движение поездов в Японии

Коробка со сладостями остановила движение поездов в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 10:02 Фото: pixabay
На одной из станции в Японии забытая коробка со сладостями остановила поезда и вызвала настоящий хаос, передает Zakon.kz.

По информации канала NHK, инцидент случился на платформе железнодорожной станции Киото. Неизвестная коробка на несколько часов парализовала движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонии открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке.

"Работник станции по телефону в полицию заявил о подозрительном предмете. Коробка была шириной около 50 см, длиной и высотой почти 40 см. Она была обмотана желтым скотчем", – сообщает канал.

На место происшествия прибыла группа по обезвреживанию взрывчатых веществ. Операция продлилась недолго, поскольку после вскрытия внутри коробки обнаружили сладости.

Ранее сообщалось, что в Японии за ночь собрали железнодорожную станцию, напечатанную на 3D-принтере.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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