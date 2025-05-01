#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
512.34
582.07
6.31
Мир

Самый скоростной поезд Японии остановили из-за змеи на рельсах

Змея ползет по рельсам, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 03:40 Фото: pexels
30 апреля самую загруженную линию скоростных поездов в Японии остановили после того, как метровая змея обвилась вокруг линии электропередачи. Это привело к короткому замыканию в электросети, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, поезда Shinkansen, курсирующие между Токио и Осакой, остановили из-за змеи в 17:25 вечера между станциями Майбара и Гифу-Хашима.

Змея забралась на электрический столб и погибла, пытаясь проползти по воздушной линии. Подача электроэнергии была восстановлена только после 19:00 вечера.

Более 7 миллиардов пассажиров пользуются поездом Shinkansen (Токайдо Синкансэн) с момента его открытия в Японии перед Олимпийскими играми в Токио 1964 года. Он обладает образцовой репутацией в плане безопасности. До сих пор не было зафиксировано ни одной травмы или несчастного случая связанного с ними.

Ранее король и королева Таиланда лично пилотировали свой Boeing после визита в Бутан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: