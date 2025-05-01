Самый скоростной поезд Японии остановили из-за змеи на рельсах

30 апреля самую загруженную линию скоростных поездов в Японии остановили после того, как метровая змея обвилась вокруг линии электропередачи. Это привело к короткому замыканию в электросети, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, поезда Shinkansen, курсирующие между Токио и Осакой, остановили из-за змеи в 17:25 вечера между станциями Майбара и Гифу-Хашима.

Змея забралась на электрический столб и погибла, пытаясь проползти по воздушной линии. Подача электроэнергии была восстановлена только после 19:00 вечера.

Более 7 миллиардов пассажиров пользуются поездом Shinkansen (Токайдо Синкансэн) с момента его открытия в Японии перед Олимпийскими играми в Токио 1964 года. Он обладает образцовой репутацией в плане безопасности. До сих пор не было зафиксировано ни одной травмы или несчастного случая связанного с ними.

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