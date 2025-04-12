#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
514.94
583.74
6.13
Мир

В МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США

Иран, флаг, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 15:24 Фото: pixabay
12 апреля 2025 года в Омане проходят непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Предположительно, главная тема обсуждений – ядерная программа Исламской Республики, сообщает Zakon.kz.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует РИА Новости, Вашингтон и Тегеран смогут выйти на путь прямых переговоров, если американские власти продемонстрируют стремление к достижению справедливого и равного для всех соглашения по иранской ядерной программе.

"Если стороны проявят достаточную волю, мы примем решение о "расписании", – сказал дипломат.

Тегеран на переговорах представляет министр иностранных дел страны, а Вашингтон – специальный представитель американского правительства Стивен Уиткофф.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана, в преддверии переговоров Аббас Арагчи встретился с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. В ходе беседы он рассказал о позиции Исламской Республики по ключевым вопросам при контактах с США, чтобы Оман передал ее американской делегации.

6 апреля 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал призывы к переговорам администрации США и ее угрозы в адрес Тегерана противоречащими друг другу и раскритиковал их. Во время выступления перед членами правительства он заявил, что готов вести только равноправный диалог с Вашингтоном.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение. Позднее он заявил, что с Тегераном "произойдут очень плохие вещи" в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Знаменитый аэропорт Японии может утонуть из-за собственного веса
Мир
14:49, Сегодня
Знаменитый аэропорт Японии может утонуть из-за собственного веса
В Пакистане произошло землетрясение
Мир
13:21, Сегодня
В Пакистане произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: