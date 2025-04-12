В МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США

12 апреля 2025 года в Омане проходят непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Предположительно, главная тема обсуждений – ядерная программа Исламской Республики, сообщает Zakon.kz.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует РИА Новости, Вашингтон и Тегеран смогут выйти на путь прямых переговоров, если американские власти продемонстрируют стремление к достижению справедливого и равного для всех соглашения по иранской ядерной программе.

"Если стороны проявят достаточную волю, мы примем решение о "расписании", – сказал дипломат.

Тегеран на переговорах представляет министр иностранных дел страны, а Вашингтон – специальный представитель американского правительства Стивен Уиткофф.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана, в преддверии переговоров Аббас Арагчи встретился с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. В ходе беседы он рассказал о позиции Исламской Республики по ключевым вопросам при контактах с США, чтобы Оман передал ее американской делегации.

6 апреля 2025 года президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал призывы к переговорам администрации США и ее угрозы в адрес Тегерана противоречащими друг другу и раскритиковал их. Во время выступления перед членами правительства он заявил, что готов вести только равноправный диалог с Вашингтоном.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение. Позднее он заявил, что с Тегераном "произойдут очень плохие вещи" в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.

