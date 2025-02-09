В Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) требует от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву, запрещающую разработку ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

По данным британского издания The Telegraph, поводом для этого командование считает избрание президента США Дональда Трампа, которое, как заявил один из чиновников, заставило Тегеран почувствовать обостренную уязвимость.

"Это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно", – заявил источник издания.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.

Ранее, в декабре 2024 года, Германия, Франция и Британия призвали Иран "немедленно прекратить ядерную эскалацию".