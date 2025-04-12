В Пакистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане сегодня, 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки ощущались в 12:30 по времени Астаны.

"Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км".

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: U.S. Geological Survey

9 апреля 2025 года землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в Индонезии. Эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра оценили его как ощутимое.