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Мир

В Пакистане произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 13:21 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Пакистане сегодня, 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки ощущались в 12:30 по времени Астаны.

"Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Атток с населением около 85,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км".

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: U.S. Geological Survey

9 апреля 2025 года землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в Индонезии. Эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра оценили его как ощутимое.

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Андрей Дюсупов
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