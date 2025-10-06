Ощутимое землетрясение произошло в Японии

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали на восточном побережье острова Хонсю в 23:58 по местному времени (19:58 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 293 км к востоку от города Сендай с населением более миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Отметим, что 6 октября 2025 года на юге Казахстана произошло землетрясение. По данным МЧС, сила ощутимости достигала до 4 баллов. Подземные толчки ощущались в Шымкенте, ряде населенных пунктов Жамбылской и Туркестанской областей.