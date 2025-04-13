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Мир

Легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк: на его борту были шесть человек

США, авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 11:05 Фото: Х/OffThePress1
Легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B, на борту которого были шесть человек, потерпел крушение примерно в 80 км к югу от города Олбани, столицы штата Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, крушение произошло 12 апреля.

В результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Поисковые работы затрудняют снег и состояние земли на поле, куда рухнул самолет – там слишком много грязи, поэтому специалисты до сих пор не могут добраться до фрагментов воздушного судна.

Отмечается, что борт направлялся в сторону аэропорта в округе Колумбия.

12 апреля 2025 года в Марокко потерпел крушение самолет. Он приземлился за пределами взлетной полосы возле международного аэропорта Фес-Саисс, пострадали три человека.

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Андрей Дюсупов
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