Легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк: на его борту были шесть человек

По информации пресс-службы Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, крушение произошло 12 апреля.

В результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Поисковые работы затрудняют снег и состояние земли на поле, куда рухнул самолет – там слишком много грязи, поэтому специалисты до сих пор не могут добраться до фрагментов воздушного судна.

The plane is a Mitsubishi MU-2B-40 (#N635TA) twin engine aircraft it looks like it crashed in a neighborhood as you can see on the flight path, The plane just drops off radar. pic.twitter.com/Y0HnYLApbQ