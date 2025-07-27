Легкомоторный самолет разбился в Словакии
Фото: pixabay
27 июля легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии, в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook.
Как уточняется, прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.
Специалисты выясняют причины крушения самолета.
Ранее в Минобороны РК рассказали о сложностях во время поисков пропавшего в Алматинской области вертолета.
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