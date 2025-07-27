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Мир

Легкомоторный самолет разбился в Словакии

легкомоторный самолет разбился в Словакии, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 18:29 Фото: pixabay
27 июля легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии, в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook.

Как уточняется, прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.

Специалисты выясняют причины крушения самолета.

Ранее в Минобороны РК рассказали о сложностях во время поисков пропавшего в Алматинской области вертолета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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