Легкомоторный самолет разбился в Словакии

27 июля легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе Словакии, в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила словацкая полиция в социальной сети Facebook.

Как уточняется, прибывшие на место происшествия спасательные службы обнаружили тело 81-летнего пилота без признаков жизни.

Специалисты выясняют причины крушения самолета.

Ранее в Минобороны РК рассказали о сложностях во время поисков пропавшего в Алматинской области вертолета.