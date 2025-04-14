Космический туризм: Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса вернулись на Землю

Миссия New Shepard подошла к концу. Американская певица Кэти Перри и невеста известного предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес вернулись на Землю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Independent, в состав экипажа также вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Ракета New Shepard стартовала с территории Западного Техаса. Blue Origin отказалась сообщить, сколько стоил полет или кто за что заплатил.

Отмечается, что поездка состоялась за два месяца до свадьбы Санчес и Безоса в Венеции. Это был 11-й полет человека в космос для компании из штата Вашингтон, основанной Безосом в 2000 году, после того как он разбогател на Amazon.



Сам полет продлился 11 минут.

Отметим, что перед полетом Кэти Перри опубликовала видео в Instagram. В комментариях поклонники поддержали певицу:

– Я здесь с волнением слежу за этим веселым безумием. Я люблю тебя, возвращайся скорее и благослови тебя Господь! – Мы тебя любим, и все будет хорошо, детка! – Люблю тебя до Сатурна и обратно.

Ранее сообщалось, что невеста миллиардера Джеффа Безоса, Кэти Перри и другие женщины отправятся в космос 14 апреля.