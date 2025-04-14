Космический туризм: Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса вернулись на Землю
Как пишет издание The Independent, в состав экипажа также вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
Ракета New Shepard стартовала с территории Западного Техаса. Blue Origin отказалась сообщить, сколько стоил полет или кто за что заплатил.
Отмечается, что поездка состоялась за два месяца до свадьбы Санчес и Безоса в Венеции.
Это был 11-й полет человека в космос для компании из штата Вашингтон, основанной Безосом в 2000 году, после того как он разбогател на Amazon.
Сам полет продлился 11 минут.
Отметим, что перед полетом Кэти Перри опубликовала видео в Instagram. В комментариях поклонники поддержали певицу:
– Я здесь с волнением слежу за этим веселым безумием. Я люблю тебя, возвращайся скорее и благослови тебя Господь!
– Мы тебя любим, и все будет хорошо, детка!
– Люблю тебя до Сатурна и обратно.
Ранее сообщалось, что невеста миллиардера Джеффа Безоса, Кэти Перри и другие женщины отправятся в космос 14 апреля.