Кэти Перри судится с Кэти Перри

Австралийский дизайнер Кэти Перри обратилась в Верховный суд своей страны с иском против американской певицы Кэтрин Хадсон, более известной как Кэти Перри, сообщает Zakon.kz.

Стоило Кэти Перри вернуться на Землю, как на нее уже подала в суд дизайнер с таким же именем. Оказалось, что дизайнер уже 10 лет пытается отсудить у певицы свое имя и сейчас она настроена особенно серьезно, пишет The New York Times.

Дизайнер утверждает, что певица нарушила ее права, начав использовать имя, которое уже было зарегистрировано как товарный знак. По ее словам, она запустила собственный бренд в 2006 году, а официальную заявку на регистрацию подала в 2008 году, а именно до того, как певица получила широкую известность в Австралии.

Первые разногласия возникли в 2009 году, через год после выхода хита I Kissed a Girl. Тогда, по словам представителей певицы, они предлагали дизайнеру договориться об использовании похожих псевдонимов. Та, в свою очередь, заявила, что таких предложений не получала.

Проблема обострилась, когда певица начала продавать одежду с именем "Кэти Перри" во время туров по Австралии. В 2019 году дизайнер подала иск, обвинив звезду в нарушении авторских прав. Спустя четыре года суд встал на сторону австралийки, указав, что Кэтрин Хадсон не имела репутации в модной индустрии на момент регистрации бренда.

В 2024 году апелляционный суд отменил это решение. Судьи пришли к выводу, что дизайнер не имела оснований для регистрации товарного знака, поскольку имя певицы уже было известно и могло ввести покупателей в заблуждение. Регистрация бренда была аннулирована.

Теперь спор перешел на рассмотрение в Верховный суд Австралии. Судьи обеспокоены, что отмена регистрации может создать опасный прецедент: известные личности из других стран смогут добиваться отмены местных товарных знаков. Суду предстоит установить, насколько популярной была певица в 2008 году и ассоциировалось ли ее имя с модной индустрией.

Также в Австралии компания по производству мусорных пакетов была оштрафована за обман потребителей их продукции.