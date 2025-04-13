Невеста миллиардера Джеффа Безоса, Кэтти Перри и другие женщины отправятся в космос 14 апреля

14 апреля состоится старт 31-й миссии Blue Origin, когда на корабле New Shepard в космос отправится исключительно женский экипаж, сообщает Zakon.kz.

Ожиданиями от полета в космос поделилась Кэтти Перри на своей странице в Instagram, а невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес сделала репост видео-анонса у себя в Instagram-сторис.

Помимо них в экипаж входят еще четыре женщины:

ведущая CBS Mornings Гейл Кинг;

продюсер Керианн Флинн;

предприниматель Аманда Нгуен;

инженер НАСА Аиша Боу.

Со слов специалистов, полет исключительно женского экипажа произойдет впервые после одиночного полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Полет будет длиться около 11 минут. Корабль достигнет линии Кармана – границы между атмосферой Земли и космосом, но на орбиту не выйдет.

"Я всегда интересовалась астрофизикой, астрономией и звездами. Мы все сделаны из звездной пыли, и мы все произошли от звезд", – прокомментировала предстоящий полет Кэтти Перри.

Фото: Instagram/blueorigin

12 апреля NASA опубликовало пост с данью уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину.