Трамп поручил разработать самый дорогой в мире истребитель

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Штатов рассказал во время трансляции из Овального кабинета Белого дома, где выступал вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Трамп заявил, что истребитель получит название F-47, и пояснил, что испытательные полеты экспериментальной модели выполняются уже пять лет.

"Новый истребитель будет развивать скорость более двух махов и будет оснащен самыми передовыми стелс-технологиями. Союзники Соединенных Штатов уже интересуются контрактами на поставку этих самолетов, но они получат лишь их "урезанные" версии", – отметил Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что разработка такого истребителя переваливает за очень крупную сумму, и назвала его "многомиллиардным", отметив. что это самый дорогой и сложный самолет в истории.

21 марта 2025 года Трамп опроверг информацию о том, что Илона Маска ознакомят к секретным планом США, который создан на случай войны с Китаем.