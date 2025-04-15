Гарвард лишили грантов на 2,2 млрд долларов

Гарвардский университет в Кембридже лишился грантов на 2,2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Федеральное правительство заявило, что замораживает более 2,2 млрд долларов в виде грантов и 60 млн долларов по контрактам Гарвардскому университету, поскольку в понедельник учебное заведение объявило, что не будет выполнять требования администрации Трампа по ограничению активизма на территории кампуса. Как пишет Forbes, о заморозке средств рассказал специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму министерства образования США.

Белый дом ранее грозил урезать госфинансирование вузов, требуя защитить студентов еврейского происхождения на фоне антиизраильских акций. Также СМИ писали о требованиях Белого дома отказаться от программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Гарварде.

11 апреля Трамп подписал указ о депортации тысячи афганцев на родину.