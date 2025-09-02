#АЭС в Казахстане
Спорт

Иман Хелиф оспорила недопуск к чемпионату мира без подтверждения женского пола

Иман Хелиф выступит на Чемпионате мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 08:05 Фото: Instagram/aspire_academy
Олимпийская чемпионка в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф подала в спортивный арбитражный суд апелляцию на запрет World Boxing участвовать в женских соревнованиях под эгидой организации без подтверждения пола, сообщает Zakon.kz.

1 сентября суд отклонил ходатайство World Boxing о приостановке исполнения решения до рассмотрения дела. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, и с их согласия будет назначено слушание. Разбирательства суда, пока они продолжаются, являются конфиденциальными.

Хелиф пытается добиться отмены решения World Boxing, которая запретила ей участвовать в турнире по боксу в Эйндховене, а также в любых других соревнованиях федерации без прохождения тестирования для определения пола. В апелляции спортсменка также просит признать правомерным ее участие в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле.

Нововведение, которое вступило в силу 1 июля 2025 года, подразумевает, что каждый спортсмен старше 18 лет должен пройти тест на определение пола. Национальные федерации отвечают за тестирование и подтверждают половую принадлежность спортсменов при регистрации на соревнования.

Также ранее World Boxing объявила, что Хелиф не будет допущена до соревнований в женской категории, пока не пройдет тестирование. председателем олимпийской комиссии Всемирной боксерской федерации World Boxing является Геннадий Головкин.

На US Open разгорелся скандал с участием миллионера из Польши.

