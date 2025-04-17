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Мир

Китайские фабрики не могут продать продукцию люксовых брендов из-за тарифов Трампа

Китайцы не могут продать свою продукцию из-за тарифов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 07:30 Фото: pixabay
Работники китайских фабрик утверждают, что изготавливали многие продукты люксовых брендов на своих производствах, а теперь не смогут их продать из-за тарифов, сообщает Zakon.kz.

На волне обсуждений тарифов, введенных Трампом, в TikTok начали появляться видео работников китайских фабрик.

"Запад десятилетиями считал ярлычок "Made in China" признаком дешевого товара плохого качества. Мы тем временем тихо производили их "Made in Italy" за 20 тыс. долларов. Если китайские товары настолько плохи, стали бы Hermès, Chanel, Gucci умолять нас производить их сумки?" – говорит в одном из видео мужчина, прохаживаясь между полками на складе, на которых лежат сумки, завернутые в прозрачные пакеты.
@sen.bags Chinese manufacturing going to the US can make American people live better, not take away their jobs #senbag ♬ original sound – SEN BAGS

И хотя эксперты утверждают, что в таких видео вряд ли есть хоть капля правды, такие публикации все равно портят репутацию крупным брендам.

"Не стоит недооценивать, что это может означать для рынка люкса. Сейчас может казаться, что это просто шум, но нарратив, который выстраивается с помощью таких видео, незаметно влияет на то, как люди воспринимают ценность люксовых товаров", – пишет эксперт по маркетингу и бренд-консультант Фабио Бечери у себя в LinkedIn.

Буквально сразу после объявления Трампом торговой войны всему миру, зарубежные аналитики предположили, что именно мода больше всего пострадает от повышения пошлин в США.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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