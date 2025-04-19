Вслед за Меган Маркл сняться в шоу решила британская маркиза

Следуя за примером герцогини Сасекской, сняться в шоу решила также первая чернокожая британская маркиза Эмма Тинн, сообщает Zakon.kz.

Анонсом предстоящего шоу маркиза поделилась 18 апреля на своей странице в Instagram. Только вместо кулинарных шедевров зрителей ожидает показ роскошного поместья Лонглит.

Это главная резиденция маркиза и маркизы Бат, о которой известно несколько интересных фактов. В 1949 году Лонглит-хаус стал первым величественным домом в Великобритании, открытым для публики на коммерческой основе. Поместье считается одним из хорошо сохранившихся усадебных домов елизаветинского периода. В нем есть первый сафари-парк за пределами Африки, где проживают более 500 животных.

Фото: Instagram/longleatofficial

В поместье расположен самый длинный в мире садовый лабиринт из замысловато подстриженных кустов и есть одна из крупнейших частных коллекций книг в Европе.

Великом зале Лонглита выставлен жилет, который носил король Карл I во время казни в 1649 году. Также в поместье снимались, индийский фильм 2000 года на языке хинди и несколько эпизодов научно-фантастического телесериала "Доктор Кто".

Днями ранее на Бродвейском шоу Меган Маркл попала под огонь критики американцев, а ее супруг Гарри тайно посетил Украину.