Пресс-секретарь Трампа стала мемом в торговой войне между США и Китаем

Началось с того, что на днях пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт во время объявления очередного увеличения пошлины на товары из Китая на 10% выбрала красное платье Self Portrait. Производство бренда находится в Китае.

Посол Китая Чжан Чжишеня опубликовал 18 апреля на своей странице в Х видео пользователей Weibo, которые утверждают, что кружевная окантовка на платье была изготовлена на фабрике в Мабу, где они работают.

Mabu Town, located in Pingyang County of Zhejiang Province, China, is a famous base for lace manufacture. It has a population of only 48,000, but produces an impressive 200,000 tons of lace annually!

