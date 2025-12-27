Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила о беременности

26 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о том, что она ждет ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Левитт в ее Instagram-публикации, в их семье родится девочка. Новость она назвала своим главным рождественским сюрпризом.

Фото: Instagram/karolineleavitt

"Мы с мужем безмерно счастливы, что наша семья становится больше, и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за дар материнства – я искренне считаю, что это самое близкое к раю чувство на земле", – отметила Левитт.

Новость быстро привлекла внимание американских СМИ и пользователей соцсетей. Коллеги, политики и подписчики поздравляют Левитт с будущим пополнением в семье, желая ей здоровья и благополучных родов.

"Также я безгранично благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлс за поддержку и за создание в Белом доме атмосферы, ориентированной на семью. 2026 год обещает быть прекрасным, и я с огромной радостью жду, когда стану мамой девочки", – продолжила пресс-секретарь Белого дома.

По словам комментаторов в соцсети, для Кэролайн Левитт это важный личный этап на фоне напряженной и публичной работы в Белом доме. Теперь им интересно, как она продолжит исполнять свои обязанности, совмещая профессиональную деятельность с подготовкой к материнству.

"Рождественское признание добавило теплых эмоций в официальную повестку и стало редким примером личных новостей из жизни одного из ключевых представителей администрации", – восторженно отметили в комментариях к посту Левитт.

