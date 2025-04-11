Азиатские биржи вслед за американскими снова идут вниз

После вчерашнего частичного отыгрыша потерь предыдущих дней в пятницу ценные бумаги на азиатских биржах снова начали дешеветь, сообщает Zakon.kz.

Азиатские биржевые индексы в целом повторяют траекторию американских, которые снизились в четверг, а днем ранее, реагируя на метания Дональда Трампа в вопросе об импортных пошлинах, тоже частично отыграли потери. Об этом пишет CNN.





Ситуация в данное время выглядит следующим образом:

японский индекс Nikkei 225 на 5% ниже, чем был при закрытии торгов в четверг;

южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 оба снизились примерно на без малого 2%;

тайваньский TAIEX после открытия торгов в пятницу потерял 1,2%;

американский S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 3,5%, Dow Jones – 2,5%, Nasdaq – 4,3%.

10 апреля The Economist посвятил свою новую обложку "веку хаоса", у которого лицо Дональда Трампа.