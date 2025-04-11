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Мир

Азиатские биржи вслед за американскими снова идут вниз

Ценные бумаги на азиатских биржах снова начали дешеветь, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 07:35 Фото: pixabay
После вчерашнего частичного отыгрыша потерь предыдущих дней в пятницу ценные бумаги на азиатских биржах снова начали дешеветь, сообщает Zakon.kz.

Азиатские биржевые индексы в целом повторяют траекторию американских, которые снизились в четверг, а днем ранее, реагируя на метания Дональда Трампа в вопросе об импортных пошлинах, тоже частично отыграли потери. Об этом пишет CNN.


Ситуация в данное время выглядит следующим образом:

  • японский индекс Nikkei 225 на 5% ниже, чем был при закрытии торгов в четверг;
  • южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 оба снизились примерно на без малого 2%;
  • тайваньский TAIEX после открытия торгов в пятницу потерял 1,2%;
  • американский S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 3,5%, Dow Jones – 2,5%, Nasdaq – 4,3%.

10 апреля The Economist посвятил свою новую обложку "веку хаоса", у которого лицо Дональда Трампа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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