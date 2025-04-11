Азиатские биржи вслед за американскими снова идут вниз
Фото: pixabay
После вчерашнего частичного отыгрыша потерь предыдущих дней в пятницу ценные бумаги на азиатских биржах снова начали дешеветь, сообщает Zakon.kz.
Азиатские биржевые индексы в целом повторяют траекторию американских, которые снизились в четверг, а днем ранее, реагируя на метания Дональда Трампа в вопросе об импортных пошлинах, тоже частично отыграли потери. Об этом пишет CNN.
Ситуация в данное время выглядит следующим образом:
- японский индекс Nikkei 225 на 5% ниже, чем был при закрытии торгов в четверг;
- южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 оба снизились примерно на без малого 2%;
- тайваньский TAIEX после открытия торгов в пятницу потерял 1,2%;
- американский S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 3,5%, Dow Jones – 2,5%, Nasdaq – 4,3%.
10 апреля The Economist посвятил свою новую обложку "веку хаоса", у которого лицо Дональда Трампа.
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