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Мир

Успешные испытания неядерной водородной бомбы провели в Китае

взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 11:18 Фото: pixabay
Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода, в котором не используются какие-либо ядерные материалы, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты South China Morning Post, в ходе контролируемых полевых испытаний удалось вызвать разрушительную химическую цепную реакцию.

"В бомбе используется химическое соединение гидрид магния. Во время испытательного взрыва двухкилограммового устройства возник огненный шар температурой более тысячи градусов по Цельсию", – говорится в публикации.

По словам авторов проекта, при активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся. Утверждается, что такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории.

Как указывает издание, пока неясно, собирается ли Народно-освободительная армия Китая использовать такое оружие и каким образом.

Ранее в США заявили о раскрытии истинного происхождения вируса COVID-19. Согласно отчету, который опубликовал Белый дом, коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

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Андрей Дюсупов
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