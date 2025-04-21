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Мир

Мужчина поджег высотку в Сеуле: люди выпрыгивали из 21-этажного дома

Пожар в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 07:15 Фото: pixabay
Утром 21 апреля неизвестный совершил поджог многоквартирного дома в районе Бончхон-дон. Есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

Один человек погиб и 11 получили ранения в результате пожара в 21-этажном жилом доме в Сеуле, пишет Yonhap. Из 11 пострадавших двое были доставлены в больницу после падения из многоквартирного дома. Остальные девять получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание.

Полиция подозревает, что мужчина устроил поджог намеренно, и разыскивает подозреваемого. Предположительно, он переделал распылитель пестицидов под огнемет. Известно, что злоумышленник скрылся на мотоцикле.

Фото: yna

Школьница из Китая чудом выжила при падении с 25-го этажа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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