Мужчина поджег высотку в Сеуле: люди выпрыгивали из 21-этажного дома

Утром 21 апреля неизвестный совершил поджог многоквартирного дома в районе Бончхон-дон. Есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

Один человек погиб и 11 получили ранения в результате пожара в 21-этажном жилом доме в Сеуле, пишет Yonhap. Из 11 пострадавших двое были доставлены в больницу после падения из многоквартирного дома. Остальные девять получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание.

봉천동 21층 아파트 화재 영상, "화염방사기 방화 추정" 1명 사망, 2명 추락. pic.twitter.com/3pxOWmXCZM — 토미요키⚡️ (@tomiyokiz) April 21, 2025

Полиция подозревает, что мужчина устроил поджог намеренно, и разыскивает подозреваемого. Предположительно, он переделал распылитель пестицидов под огнемет. Известно, что злоумышленник скрылся на мотоцикле.

Фото: yna

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