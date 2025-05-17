Вышел из дома и не вернулся: в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Заявление о пропаже супруга жительница Экибастуза подала еще 21 апреля. Она рассказала, что 18 апреля муж вышел из дома и не вернулся. С тех пор местонахождение Шахриддина Баймурадова неизвестно, сообщает Zakon.kz.
Приметы пропавшего:
- возраст – около 64 лет;
- рост – 165-170 см;
- волосы седые;
- глаза карие;
- одежда – куртка синяя, брюки черные, кроссовки черные.
"Сразу после поступления заявления начались активные поиски. На розыск ориентированы все подразделения полиции, разосланы ориентировки, задействованы дополнительные силы. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, опрашиваются родственники, коллеги, знакомые, устанавливаются возможные свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся обходы заброшенных зданий и неэксплуатируемых строений, дачного массива, водоемы и т.д.", – заявили в полиции.
Вместе с личным составом Управления полиции в поисках участвуют сотрудники МЧС, волонтеры, неравнодушные жители города. Используются собаки и спецтехника.
Полиция призвала всех, кому что-либо известно о местонахождении Шахриддина Баймурадова, сообщить по телефону 102 или по номерам: 8 (7187) 75-06-06, 87786696699, 87762694128.
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