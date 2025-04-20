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Мир

Школьница из Китая выжила при падении с 25-го этажа

Девочка спаслась после падения с 25 этажа в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 04:14 Фото: pixabay
Девятилетняя школьница из Таншаня в провинции Хэбэй выжила при падении с 25-го этажа, сообщает Zakon.kz.

У девочки диагностировали переломы, но она уже идет на поправку, пишет South China Morning Post. Оказалось, что почувствовала духоту и решила открыть окно. Однако оно оказалось непрочным и она сорвалась вниз.

Когда произошел несчастный случай, мать девочки была на работе и получила звонок от мужа, который сообщил, что их дочь пропала.

"Моя дочь должна была делать уроки в своей комнате. Но когда отец пошел позвать ее на ужин, он не смог ее найти", – объяснила женщина.

Пролетев 18 этажей, девочка упала на карниз седьмого этажа. Отец трижды выглядывал в окно, но не увидел ничего, кроме пары тапочек. Ребенка нашел сосед с седьмого этажа. Оказывается, она сумела подняться и даже самостоятельно пройти несколько шагов, однако из-за сильной боли вновь упала.

Фото: scmp

Поскольку все больницы в Таншане отказались лечить ее после такого падения, родители быстро перевезли ее в больницу в Пекине, расположенную примерно в 200 км. В Пекинской детской больнице, ведущем медицинском учреждении, у девочки диагностировали переломы рук, надбровных дуг и грудных позвонков. К счастью, ее мозг не пострадал. В больнице она провела 10 дней.

"Моя свекровь упала в обморок, когда услышала о падении моей дочери. Мы почувствовали некоторое облегчение только тогда, когда состояние моей дочери стабилизировалось", – рассказала мама школьницы.

В Испании женщина после травмы 16 лет числилась глухонемой, чтобы получать пособие по инвалидности.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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