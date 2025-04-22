В Сеуле мужчина в больничной рубашке устроил резню в супермаркете

Мужчина в больничной рубашке и вооруженный ножом, ворвался в один из супермаркетов Сеула, где напал на посетителей. Одна женщина убита, сообщает Zakon.kz.

По информации Yonhap, инцидент случился вечером, 22 апреля, в супермаркете недалеко от станции Миа на севере Сеула.

"30-летний мужчина, размахивая ножом, нанес ранения двум женщинам в супермаркете. В результате нападения одна из них была ранена, а другой не удалось выжить", – пишет агентство.

Раненую женщину в возрасте около 40 лет доставили в больницу, ее состояние не критическое.

Полиция задержала нападающего вскоре после инцидента, в настоящее время он находится под следствием.

21 апреля в Сеуле 60-летний мужчина устроил поджог в жилой многоэтажке, используя огнемет. Один человек погиб и 11 получили ранения.