Как обезьяны в Индии манипулируют туристами

Группа обезьян в Индии разработала несколько хитроумных способов мирно получать еду от туристов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NewScientist, лангуры вида Semnopithecus entellus, которых почитают как святых в храмовом комплексе Дакшинешвар недалеко от Калькутты, хватают посетителей за ноги, дергают их за одежду, берут за руки или просто встают перед ними. Приматы настолько наглые, что продолжают выпрашивать лакомства, пока не получат то, что им нравится.

Любопытно, что еду, которую лангуры предпочитают в дикой природе, храмовые обезьяны берут с большой неохотой. Моркови, цветной капусте и другим полезным продуктам они предпочитают обработанные продукты – упакованные сладкие булочки и жареный арахис.

По словам зоологов, лангуры абсолютно не стесняются людей, что довольно необычно.

"Они просто вежливо просят еду, и люди охотно дают ее им, потому что думают, что если покормить лангуров, то им простят все грехи", – рассказывают натуралисты.

Как показала статистика, обезьяны вполне успешны в своем попрошайничестве. Ученые неоднократно наблюдали за 31 лангуром в Дакшинешваре. Они отметили 1293 случая попрошайничества, в 81% из которых обезьяны получали пищу.

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