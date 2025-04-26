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Мир

Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном

флаг Индии , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 12:05 Фото: pixabay
Армия Индии второй день подряд сообщает о нарушении Пакистаном режима прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира, сообщает Zakon.kz.

Об этом в субботу, 26 апреля, заявил представитель индийского Министерства обороны, пишет РИА Новости.

"В ночь с 25 на 26 апреля неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия велась различными постами пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире. Индийские войска ответили соответствующим образом стрелковым оружием", – заявил представитель Минобороны.

Он отметил, что о жертвах в результате инцидента не сообщалось.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Исламабад открыт для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в Пахалгаме.

Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов, которое случилось 22 апреля 2025 года рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме.

В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии.

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Андрей Дюсупов
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