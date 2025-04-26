Жители Китая придумали Дональду Трампу необычное прозвище

Китайские граждане пытаются морально справиться с последствиями торговой войны с США. В социальных сетях они публикуют шутки и мемы, которые создают впечатление, что Китай имеет преимущество в этой экономической битве, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, так у президента Америки Дональда Трампа в Китае появилось новое прозвище: "Властелин вечных пошлин", что также можно перевести как "дедушка тарифа 10 000".

Шутки и мемы о тарифах, которые он ввел в отношении Пекина и других торговых партнеров США, распространяются в китайской Сети и подхватываются государственными СМИ, стремящимися сплотить общественность.

Несмотря на шутки, две крупнейшие экономики мира, по-видимому, зашли в тупик из-за уровней пошлин, которые равносильны взаимному эмбарго – 145% пошлины США на китайские товары и 125% пошлины Китая на товары из США.

Иногда торговая война заставляет страны принимать странные меры. Недавно Трамп натравил Boeing на Китай из-за отказа от самолетов.