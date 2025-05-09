Трамп решился сократить китайские пошлины со 145% до 80%

Президент США Дональд Трамп предложил снизить пошлины на китайские товары со 145% до 80%, чтобы ослабить торговую войну, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, высшие должностные лица США встретятся в эти выходные в Швейцарии с высокопоставленной китайской делегацией в рамках первых значимых переговоров между двумя странами с тех пор, как Трамп спровоцировал торговую войну, введя жесткие пошлины на импорт.

Бессент и Джеймисон Грир, торговые представители США, встретятся со своими коллегами в Женеве. Об этом объявила администрация Трампа. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности рынка США по поводу влияния пошлин на цены и предложение потребительских товаров.

Ни одна страна не пострадала от торговой войны Трампа сильнее, чем Китай, крупнейший в мире экспортер и вторая по величине экономика. Когда президент США повысил тарифы 2 апреля, Китай ответил собственными тарифами. С тех пор тарифы на товары стран выросли.

Сейчас тарифы США против Китая составляют 145%, а тарифы Китая против США – 125%.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину к перемирию и пообещал санкции за несоблюдение.