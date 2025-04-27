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Мир

Джулиан Ассанж привлек внимание прессы на похоронах Папы Римского

Папа Римский предлагал Асанжу предоставить убежище в Ватикане, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 06:36 Фото: Х/wikileaks
26 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вызвал ажиотаж среди журналистов на похоронах Папы Римского, сообщает Zakon.kz.

Джулиан Ассанж прилетел в Рим из Австралии, чтобы проститься с понтификом. Это стало его первым появлением на публике после освобождения в июне 2024 года.

"Я со своей семьей", – сказал он, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Ассанжа освободили из тюрьмы почти год назад благодаря соглашению с минюстом США. Он признал свою вину в обмен на свободу.

Со слов его супруги Стеллы Ассанж, Папа Франциск написал Джулиану в тюрьму и даже предложил предоставить ему убежище в Ватикане.

Фото: Х/wikileaks

"Теперь Джулиан на свободе, мы все приехали в Рим, чтобы выразить благодарность нашей семьи за поддержку Папы во время преследований Джулиана. Наши дети и я имели честь встретиться с Папой Франциском в июне 2023 года, чтобы обсудить, как освободить Джулиана из тюрьмы Белмарш".Стелла Ассанж

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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