Джулиан Ассанж привлек внимание прессы на похоронах Папы Римского

26 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вызвал ажиотаж среди журналистов на похоронах Папы Римского, сообщает Zakon.kz.

Джулиан Ассанж прилетел в Рим из Австралии, чтобы проститься с понтификом. Это стало его первым появлением на публике после освобождения в июне 2024 года.

"Я со своей семьей", – сказал он, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Ассанжа освободили из тюрьмы почти год назад благодаря соглашению с минюстом США. Он признал свою вину в обмен на свободу.

Со слов его супруги Стеллы Ассанж, Папа Франциск написал Джулиану в тюрьму и даже предложил предоставить ему убежище в Ватикане.

Фото: Х/wikileaks

"Теперь Джулиан на свободе, мы все приехали в Рим, чтобы выразить благодарность нашей семьи за поддержку Папы во время преследований Джулиана. Наши дети и я имели честь встретиться с Папой Франциском в июне 2023 года, чтобы обсудить, как освободить Джулиана из тюрьмы Белмарш". Стелла Ассанж

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is — WikiLeaks (@wikileaks) April 26, 2025

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца.