Джулиан Ассанж привлек внимание прессы на похоронах Папы Римского

Джулиан Ассанж прилетел в Рим из Австралии, чтобы проститься с понтификом. Это стало его первым появлением на публике после освобождения в июне 2024 года.

Со слов его супруги Стеллы Ассанж, Папа Франциск написал Джулиану в тюрьму и даже предложил предоставить ему убежище в Ватикане.

"Now Julian is free, we have all come to Rome to express our family’s gratitude for the Pope’s support during Julian’s persecution. Our children and I had the honor of meeting Pope Francis in June 2023 to discuss how to free Julian from Belmarsh prison. Francis wrote to Julian in… pic.twitter.com/1B4iNp31Is